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РИА Новости

Чилийские военные спасли десятки человек после кораблекрушения

Вчера, 19:35
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МЕХИКО, 3 июл – РИА Новости. ВМС Чили спасли почти 40 человек после крушения теплохода в районе острова Мельчор в акватории Тихого океана.
"Восемнадцать членов экипажа и 20 пассажиров покинули судно при помощи теплохода "Алексис" в хорошем самочувствии. Морские власти применили превентивные меры, чтобы не допустить возможного загрязнения воды нефтепродуктами, с развертыванием наших кораблей в этой зоне", - говорится в сообщении ВМС в Twitter.
По предварительным данным, теплоход "Кояике" затонул при хороших погодных условиях, причины происшествия неизвестны, поэтому власти начинают расследование. По предварительным данным, на борту судна всего находились 39 человек, о судьбе одного из них уточнений нет.
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