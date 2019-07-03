Чилийские военные спасли десятки человек после кораблекрушения

МЕХИКО, 3 июл – РИА Новости. ВМС Чили спасли почти 40 человек после крушения теплохода в районе острова Мельчор в акватории Тихого океана.

"Восемнадцать членов экипажа и 20 пассажиров покинули судно при помощи теплохода "Алексис" в хорошем самочувствии. Морские власти применили превентивные меры, чтобы не допустить возможного загрязнения воды нефтепродуктами, с развертыванием наших кораблей в этой зоне", - говорится в сообщении ВМС в Twitter.

По предварительным данным, теплоход "Кояике" затонул при хороших погодных условиях, причины происшествия неизвестны, поэтому власти начинают расследование. По предварительным данным, на борту судна всего находились 39 человек, о судьбе одного из них уточнений нет.