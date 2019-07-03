Путин поручил не допустить роста цен в пострадавших от наводнения районах

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил не допустить роста цен на товары и услуги первой необходимости в районах, пострадавших от наводнения в Иркутской области, соответствующий указ опубликован в среду на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить принятие исчерпывающих мер по недопущению роста цен на товары и услуги первой необходимости в районах, пострадавших в результате наводнения на территории Иркутской области", - говорится в тексте указа.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. В результате наводнения погибли 20 человек.