Путин поручил не допустить роста цен в пострадавших от наводнения районах

"Правительству Российской Федерации: обеспечить принятие исчерпывающих мер по недопущению роста цен на товары и услуги первой необходимости в районах, пострадавших в результате наводнения на территории Иркутской области", - говорится в тексте указа.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. В результате наводнения погибли 20 человек.