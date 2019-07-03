Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T19:19Z
https://ria.ru/20190703/1556183106.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155617/16/1556171657_0:164:1280:884_1036x0_80_0_0_fe6bc792d629f1255917fa39bd19b623.jpg
РИА Новости

Путин поручил не допустить роста цен в пострадавших от наводнения районах

Вчера, 19:19
175
© РИА Новости /  Светлана ЗадераПоследствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
Последствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
© РИА Новости /  Светлана Задера
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил не допустить роста цен на товары и услуги первой необходимости в районах, пострадавших от наводнения в Иркутской области, соответствующий указ опубликован в среду на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить принятие исчерпывающих мер по недопущению роста цен на товары и услуги первой необходимости в районах, пострадавших в результате наводнения на территории Иркутской области", - говорится в тексте указа.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 19:08
Путин поручил считать наводнение в Иркутской области федеральным ЧС
Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. В результате наводнения погибли 20 человек.
520003
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиМЧСВладимир ПутинИркутская областьРоссияОбществоПроисшествия
Рекомендуем
Последствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
Пострадавшим от паводка жителям Приангарья предоставят временное жилье
РИА
Новости
Ученицы ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена
В Башкирии хотят открыть федеральный вуз ради "стобалльников"
Снимок Иркутской области из космоса, пострадавшей от паводка
Правительство ускорит страховые выплаты пострадавшим в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
Путин поручил создать механизм выплат пострадавшим в Приангарье
Лента
новостей
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018
В СПЧ предложили направить обращение в ОБСЕ о затягивании дела Вышинского
Последствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
Более трех тысяч пострадавших в Иркутской области домов нельзя восстановить
Президент России Владимир Путин
Путин поручил считать наводнение в Иркутской области федеральным ЧС
Оператор в офисе телеканала Russia Today в Москве.
Фильм RT и WWF "Дикие и свободные" будет готов к концу года
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. 3 июля 2019
Путин поручил создать план улучшения госуправления путем цифровизации
Президент РФ В. Путин
Путин поручил до 15 июля определиться с финансированием высоких технологий
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Эксперт объяснил, зачем суд в Киеве затягивает дело Вышинского
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Ливии
Полиция у здания Законодательного собрания во время протеста в Гонконге
В Гонконге задержали 13 человек по делу о штурме здания парламента
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Генсек ООН призвал расследовать авианалет в Ливии
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Вышинский для Киева не обвиняемый, а заложник, считает эксперт
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
01:50В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
01:43Перу пригласила Россию на встречу по ситуации в Венесуэле
01:28В МИД России отметили важность встречи в США группы по ядерному разоружению
01:24РФ приветствует поддержку США идеи создания среды для ядерного разоружения
01:22В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
01:14Участники встречи СБ ООН по Ливии обеспокоены происходящим в стране
01:10В Ливане более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС
Лента новостейМолния