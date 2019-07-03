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РИА Новости
Культура

Фильм RT и WWF "Дикие и свободные" будет готов к концу года

Вчера, 19:19
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОператор в офисе телеканала Russia Today в Москве.
Оператор в офисе телеканала Russia Today в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Оператор в офисе телеканала Russia Today в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. RT и Всемирный фонд дикой природы (WWF) России представят первый совместный документальный фильм "Дикие и свободные" до конца года, сообщила РИА Новости руководитель телеканала RT Екатерина Яковлева на праздновании 25-летия WWF в России.
"Уже готово две трети фильма. Нам осталось доснять историю про белых медведей на Чукотке. До конца года фильм должен быть готов", - сказала Яковлева.
Она добавила, что фильм построен на историях людей, которые спасают диких животных: амурских тигров, соколов-балобанов и белых медведей. Съёмки ведутся в разных климатических зонах страны — в Приморском крае, Южной Сибири и на Чукотке.
Документальные фильмы RTД неоднократно становились призёрами российских и международных премий. Так, в 2018 году обладателем высшей награды престижного конкурса New York Festivals стал фильм "Дети Сирии. Воспитанные войной", а документальные ленты "Касты. Любовь до гроба" и "Морской дозор" получили серебро и бронзу соответственно.
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КультураRTRussia Today (телекомпания)Всемирный фонд дикой природы
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