Фильм RT и WWF "Дикие и свободные" будет готов к концу года

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. RT и Всемирный фонд дикой природы (WWF) России представят первый совместный документальный фильм "Дикие и свободные" до конца года, сообщила РИА Новости руководитель телеканала RT Екатерина Яковлева на праздновании 25-летия WWF в России.

"Уже готово две трети фильма. Нам осталось доснять историю про белых медведей на Чукотке. До конца года фильм должен быть готов", - сказала Яковлева.

Она добавила, что фильм построен на историях людей, которые спасают диких животных: амурских тигров, соколов-балобанов и белых медведей. Съёмки ведутся в разных климатических зонах страны — в Приморском крае, Южной Сибири и на Чукотке.