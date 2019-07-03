Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T19:37Z
https://ria.ru/20190703/1556183060.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155533/01/1555330123_0:358:2706:1880_1036x0_80_0_0_e3ba02e90382ffc6d5b5f57b0b489a37.jpg
РИА Новости

Генсек ООН призвал расследовать авианалет в Ливии

Вчера, 19:18
257
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ООН, 3 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает к независимому расследованию инцидента с авиаударом по центру содержания нелегальных иммигрантов под Триполи, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, "генсек ООН решительно осуждает инцидент".
"Генеральный секретарь призывает провести независимое расследование обстоятельств этого инцидента, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности", - сказал Дюжаррик.
Ранее миссия ООН в Ливии (UNSMIL) сообщила, что 44 человека погибли, более 130 пострадали в результате авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи. Как заявил спецпосланник ООН по урегулированию в Ливии Гассан Саламе, авиаудар можно расценивать как военное преступление.
Заседающее в Триполи правительство национального согласия обвинило в бомбежке центра содержания нелегальных иммигрантов авиацию командующего ЛНА Халифы Хафтара. ЛНА, с свою очередь, отрицает причастность к бомбежке центра содержания беженцев, обвиняя силы, лояльные правительству нацсогласия, в его преднамеренном обстреле из минометных установок.
Город Абу-Даби
Вчера, 01:19
В ОАЭ заявили о непричастности к поставкам вооружений в Ливию
210000
Обсудить 0
Обострение конфликта в ЛивииЛивияООНВ мире
Рекомендуем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Ливии
РИА
Новости
Джереми Хант
Глава МИД Британии Хант призвал Китай уважать двусторонние соглашения
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Военный совет в Судане амнистировал 235 повстанцев
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Эксперт объяснил, зачем суд в Киеве затягивает дело Вышинского
Лента
новостей
Последствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
Путин поручил не допустить роста цен в пострадавших от наводнения районах
Оператор в офисе телеканала Russia Today в Москве.
Фильм RT и WWF "Дикие и свободные" будет готов к концу года
Снимок Иркутской области из космоса, пострадавшей от паводка
Правительство ускорит страховые выплаты пострадавшим в Иркутской области
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018
В СПЧ предложили направить обращение в ОБСЕ о затягивании дела Вышинского
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Шестерых французов осудили за "карательную экспедицию" в лагерь цыган
Армия Хафтара обвинила силы ПНС в авиаударе по мирным жителям
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и адвокат Андрей Доманский в Верховном суде Украины. 20 марта 2019
Москалькова разочарована затягиванием украинского суда по делу Вышинского
Каракас, Венесуэла
Часть столицы Венесуэлы осталась без электричества
Итальянский депутат Европарламента Давид Сассоли на заседании по выборам нового президента Европейского парламента в Страсбурге. 3 июля 2019
Новый глава Европарламента заявил, что санкционная политика ЕС не изменится
Пассажиры в аэропорту
Врачи посоветовали путешественникам с детьми выбирать ночные рейсы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
01:50В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
01:43Перу пригласила Россию на встречу по ситуации в Венесуэле
01:28В МИД России отметили важность встречи в США группы по ядерному разоружению
01:24РФ приветствует поддержку США идеи создания среды для ядерного разоружения
01:22В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
01:14Участники встречи СБ ООН по Ливии обеспокоены происходящим в стране
01:10В Ливане более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС
Лента новостейМолния