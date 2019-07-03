Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T19:17Z
https://ria.ru/20190703/1556182933.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155618/28/1556182832_0:23:1500:867_1036x0_80_0_0_4960c058dc7e6713041a0597809f9142.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Около 5 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье в 2019 году

Вчера, 19:17
9
© РИА Новости / Максим БогодвидМаляр шпаклюет окно во время ремонта в подъезде жилого дома
Маляр шпаклюет окно во время ремонта в подъезде жилого дома
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. С начала текущего года в Московской области отремонтировали почти 5 тысяч подъездов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора региона Дмитрия Пестова. Он отметил, что необходимо ремонтировать каждый подъезд в соответствии с пожеланиями жильцов.
"Необходимо согласовывать цветовую гамму, материалы и дизайнерские решения, графики проведения ремонта и другие детали", – сказал Дмитрий Пестов.
При ремонте подъездов осуществляется более 20 видов работ, в том числе ремонт мусоропровода, входных групп, полов, стен и потолков, замена почтовых ящиков и оконных блоков, а также установка новых светильников.
Ремонт подъездов в Подмосковье проводится в рамках губернаторской программы "Мой подъезд". Всего до конца 2019 года планируют отремонтировать около 14,5 тысячи подъездов. За три года работы программы в Московской области отремонтировано более 72 тысяч входных групп.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Портал История.РФ
На портале "История.РФ" опубликован ряд документов из российских архивов
РИА
Новости
Сергей Иванов
Иванов расскажет о подходах РВИО к освещению причин Второй мировой войны
Природа Московской области
К 2026 году в МО появятся 45 новых особо охраняемых природных территорий
Медицинская сестра в коридоре отделения паллиативной помощи
Около 280 млн рублей направят на развитие паллиативной помощи в Подмосковье
Лента
новостей
Посевная и весенние полевые работы
В Подмосковье стартовал прием заявок на гранты для начинающих фермеров
Урок в школе
Большинство девятиклассников Подмосковья решили дальше учиться
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
Железняк назвал вынужденной мерой приостановление Россией ДРСМД
Первоклассники на уроке в День знаний
Московская область поможет малообеспеченным семьям собрать детей в школу
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Мособлдума рассмотрит 4 июля законы о соцподдержке подмосковных семей
Бутылочка с соской для новорожденного
Семьям в МО разрешат получить подарок для новорожденного деньгами
В Подмосковье 3 июля откроют движение на участке трассы М-11
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий допустил отказ от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Президент Владимир Путин
Путин освободил от должности трех генералов
Кадр из программы Судьба человека с Александрой Яковлевой
Борис Корчевников объяснил резкий набор веса
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
01:50В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
01:43Перу пригласила Россию на встречу по ситуации в Венесуэле
01:28В МИД России отметили важность встречи в США группы по ядерному разоружению
01:24РФ приветствует поддержку США идеи создания среды для ядерного разоружения
01:22В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
01:14Участники встречи СБ ООН по Ливии обеспокоены происходящим в стране
01:10В Ливане более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС
Лента новостейМолния