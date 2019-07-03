Около 5 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье в 2019 году

"Необходимо согласовывать цветовую гамму, материалы и дизайнерские решения, графики проведения ремонта и другие детали", – сказал Дмитрий Пестов.

При ремонте подъездов осуществляется более 20 видов работ, в том числе ремонт мусоропровода, входных групп, полов, стен и потолков, замена почтовых ящиков и оконных блоков, а также установка новых светильников.

Ремонт подъездов в Подмосковье проводится в рамках губернаторской программы "Мой подъезд". Всего до конца 2019 года планируют отремонтировать около 14,5 тысячи подъездов. За три года работы программы в Московской области отремонтировано более 72 тысяч входных групп.