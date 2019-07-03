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РИА Новости

В Гонконге задержали 13 человек по делу о штурме здания парламента

Вчера, 19:14
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© REUTERS / Thomas PeterПолиция у здания Законодательного собрания во время протеста в Гонконге
Полиция у здания Законодательного собрания во время протеста в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
Полиция у здания Законодательного собрания во время протеста в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Полиция Гонконга задержала 13 человек по делу о штурме здания законодательного собрания в понедельник, сообщает телерадиостанция RTHK.
В понедельник вечером сотни протестующих ворвались в здание законодательного собрания Гонконга после нескольких часов штурма.
Как сообщается, задержанные - мужчины от 14 до 36 лет. Они подозреваются во владении ударным оружием, незаконном собрании, нападении на полицейских, а также в препятствии исполнению служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов.
Полиция также сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в нападении на полицейского, причинении ущерба и неподобающем поведении в общественном месте. Речь идет, в частности, об участии в окружении центрального управления гонконгской полиции 21 июня и в штурме здания Законодательного собрания 1 июля.
Полиция у здания Законодательного собрания в Гонконке
2 июля, 14:48
Погромы в Гонконге. Зачем протестующие штурмуют правительство
В понедельник в Гонконге прошли две демонстрации: ежегодное шествие по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю и акция протеста у здания парламента. Шествие собрало почти 550 тысяч человек и прошло спокойно, а протесты у парламента завершились захватом здания и столкновениями с полицией. К 21.00 агрессивно настроенные протестующие против внесения поправок в закон об экстрадиции проникли внутрь, где устроили погром, исписали стены, мебель, картины, фотографии черной краской, закрасили герб Гонконга в зале заседаний. Сотрудники парламента ранее были эвакуированы. После полуночи полицейские применили слезоточивый газ и разогнали протестующих.
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