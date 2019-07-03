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РИА Новости
Туризм

Врачи посоветовали путешественникам с детьми выбирать ночные рейсы

Вчера, 19:18
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Отдавать предпочтение ночным авиарейсам следует тем, кто планирует отправиться в отпуск с детьми, так как во время сна ребенок легче перенесет перелет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"При планировании авиаперелета с детьми лучше выбирать ночные рейсы, так как во время сна ребенок лучше переносит путешествие. Непосредственно перед полетом не следует показывать ребенку фильмы, содержащие сцены катастроф, чтобы не напрягать психику ребенка", - говорится в сообщении.
Чтобы снизить у младенцев боль в ушах, которая может возникать во время взлета и посадки самолета, им следует дать бутылочку с водой или соком, а детям постарше предложить леденцы или напиток, уточнили в пресс-службе.
"Если ребенок часто болеет, при планировании поездки его следует показать врачу-педиатру, сдать необходимые анализы и пройти профилактический осмотр. Кроме этого, желательно посетить стоматолога, так как наличие больных зубов может доставить массу неприятностей не только самому ребенку, но и всем окружающим", - рассказал главный врач Одинцовской центральной районной больницы Игорь Колтунов.
В путешествие следует взять небольшую аптечку, в которой должно быть жаропонижающее средство, капли для носа, средства от кишечных расстройств, от ожогов, ушибов, укусов насекомых, антигистаминные препараты, вата и бинт, отметили в пресс-службе.
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