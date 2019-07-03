Врачи посоветовали путешественникам с детьми выбирать ночные рейсы

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Отдавать предпочтение ночным авиарейсам следует тем, кто планирует отправиться в отпуск с детьми, так как во время сна ребенок легче перенесет перелет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"При планировании авиаперелета с детьми лучше выбирать ночные рейсы, так как во время сна ребенок лучше переносит путешествие. Непосредственно перед полетом не следует показывать ребенку фильмы, содержащие сцены катастроф, чтобы не напрягать психику ребенка", - говорится в сообщении.

Чтобы снизить у младенцев боль в ушах, которая может возникать во время взлета и посадки самолета, им следует дать бутылочку с водой или соком, а детям постарше предложить леденцы или напиток, уточнили в пресс-службе.

"Если ребенок часто болеет, при планировании поездки его следует показать врачу-педиатру, сдать необходимые анализы и пройти профилактический осмотр. Кроме этого, желательно посетить стоматолога, так как наличие больных зубов может доставить массу неприятностей не только самому ребенку, но и всем окружающим", - рассказал главный врач Одинцовской центральной районной больницы Игорь Колтунов.

В путешествие следует взять небольшую аптечку, в которой должно быть жаропонижающее средство, капли для носа, средства от кишечных расстройств, от ожогов, ушибов, укусов насекомых, антигистаминные препараты, вата и бинт, отметили в пресс-службе.