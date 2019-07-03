Алибасов представил новые доказательства отравления

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов прошел новое медицинское обследование. Об этом радиостанции "Говорит Москва" Продюсер Бари Алибасов прошел новое медицинское обследование. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал его представитель Вадим Горжанкин.

Алибасов посетил гастроэнтеролога и сделал гастроскопию. ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России" подтвердило ранее поставленный диагноз врачей из НИИ имени Склифосовского. Специалисты диагностировали у него химический ожог пищевода и желудка, а также эрозивный ожоговый гастрит и ожоговый дуоденит. Согласно заключению врача, повреждения были получены в результате "токсического действия щелочей и щелочеподобных веществ".

Обследование Бари Алибасова в ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России" Обследование Бари Алибасова в ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России"

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые врачи скептически относятся к истории с отравлением Алибасова и считают ее инсценировкой ради пиара. Продюсер эти сообщения опроверг.