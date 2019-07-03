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РИА Новости

Алибасов представил новые доказательства отравления

Вчера, 18:48
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов в своей квартире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов прошел новое медицинское обследование. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал его представитель Вадим Горжанкин.
Алибасов посетил гастроэнтеролога и сделал гастроскопию. ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России" подтвердило ранее поставленный диагноз врачей из НИИ имени Склифосовского. Специалисты диагностировали у него химический ожог пищевода и желудка, а также эрозивный ожоговый гастрит и ожоговый дуоденит. Согласно заключению врача, повреждения были получены в результате "токсического действия щелочей и щелочеподобных веществ".
Обследование Бари Алибасова в ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России"
Обследование Бари Алибасова в ФБУЗ Лечебно-реабилитационном центре Минэкономразвития России
Обследование Бари Алибасова в ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России"
Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые врачи скептически относятся к истории с отравлением Алибасова и считают ее инсценировкой ради пиара. Продюсер эти сообщения опроверг.
В начале июня Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней продюсер провел в медикаментозном сне, но затем пошел на поправку, и 17 июня его выписали из больницы.
Алибасов записал первое видеообращение после отравления
22 июня, 16:25
Алибасов записал первое видеообращение после отравления
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Бари АлибасовШоу-бизнесРоссия
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