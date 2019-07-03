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РИА Новости

В Кении вынесли первые приговоры по делу о теракте в 2015 году

Вчера, 18:45
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© AFP 2019 / Carl de SouzaКенийские военные недалеко от места нападения на университетский кампус в городе Гарисса
Кенийские военные недалеко от места нападения на университетский кампус в городе Гарисса
© AFP 2019 / Carl de Souza
Кенийские военные недалеко от места нападения на университетский кампус в городе Гарисса. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Суд кенийской столицы Найроби приговорил к пожизненному заключению гражданина Танзании, признанного пособником террористов, которые в 2015 году напали на общежитие университета, убив почти 150 человек, сообщает местное издание Daily Nation.
Помимо осужденного пожизненно танзанийца Рашида Чарльза Мбересеро два гражданина Кении, также признанные виновными в пособничестве боевикам, были приговорены к 41 году тюремного заключения каждый.
Отмечается, что вынесенные в среду приговоры стали первыми по итогам продолжительного расследования по делу о самом шокирующем теракте в истории Кении.
Боевики группировки "Аш-Шабаб" 2 апреля 2015 года напали на общежитие университета в городе Гарисса. В результате теракта погибли 148 человек, еще 79 получили ранения. Спецслужбам удалось освободить 587 студентов, которых боевики взяли в заложники. Все четверо нападавших были ликвидированы.
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