Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T18:40Z
https://ria.ru/20190703/1556181895.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155617/95/1556179591_0:0:3117:1753_1036x0_80_0_0_67516359333363b54f8a44cb9a59ea2b.jpg
РИА Новости

Путин поручил создать план улучшения госуправления путем цифровизации

Вчера, 18:40
245
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. 3 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. 3 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 31 октября разработать и утвердить план по совершенствованию госуправления путем внедрения цифровых технологий.
Соответствующий перечень поручений по итогам прошедшего 6-8 июня Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ разработать и утвердить в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" план по совершенствованию государственного управления путем внедрения цифровых технологий", - говорится в перечне поручений.
Срок выполнения - 31 октября 2019 года.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. 3 июля 2019
Вчера, 18:14
Путин обсудил с правительством нацпроекты
501105
Обсудить 1
Правительство РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин
Путин поручил до 15 июля определиться с финансированием высоких технологий
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. 3 июля 2019
Путин обсудил с правительством нацпроекты
Последствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
Путин поручил не допустить роста цен в пострадавших от наводнения районах
Визит президента РФ В.Путина в Италию
Ушаков назвал темы переговоров Путина с Папой Римским
Лента
новостей
Президент РФ В. Путин встретился с председателем совета директоров ПАО «Газпром» В. Зубковым
Путин в ходе поездки в Италию встретится с Берлускони
В Чечне задержали женщину, которая выдавала себя за инвалида
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Карасин допустил переход на работу в Совет Федерации
Паводок в Иркутской области
Путин поручил создать механизм выплат пострадавшим в Приангарье
Президент России Владимир Путин
Путин поручил считать наводнение в Иркутской области федеральным ЧС
Мужчина с оружием проник в Сербскую патриархию и потребовал 200 тысяч евро
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон об участии банков в системе быстрых платежей
Владимир Путин и художник Михаил Шемякин во время встречи. 3 июля 2019
Путин встретился с художником Шемякиным
ФСБ задержала банду, похищавшую топливо из нефтепроводов
Кенийские военные недалеко от места нападения на университетский кампус в городе Гарисса
В Кении вынесли первые приговоры по делу о теракте в 2015 году
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Приглашение Папы Римского в Россию надо обсуждать с РПЦ, заявил Ушаков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
01:50В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
01:43Перу пригласила Россию на встречу по ситуации в Венесуэле
01:28В МИД России отметили важность встречи в США группы по ядерному разоружению
01:24РФ приветствует поддержку США идеи создания среды для ядерного разоружения
01:22В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
01:14Участники встречи СБ ООН по Ливии обеспокоены происходящим в стране
01:10В Ливане более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС
Лента новостейМолния