Путин поручил создать план улучшения госуправления путем цифровизации

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 31 октября разработать и утвердить план по совершенствованию госуправления путем внедрения цифровых технологий.
Соответствующий перечень поручений по итогам прошедшего 6-8 июня Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ разработать и утвердить в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" план по совершенствованию государственного управления путем внедрения цифровых технологий", - говорится в перечне поручений.
Срок выполнения - 31 октября 2019 года.
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