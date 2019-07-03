Из массового захоронения в Ракке извлекли около 200 тел

ДАМАСК, 3 июл - РИА Новости. Около 200 тел извлекли в среду из массового захоронения рядом с сирийским городом Ракка, по данным источников, всего в этом месте захоронены около 3 тысяч человек, но установить точное количество власти Сирии не могут, поскольку территория находится под контролем сотрудничающих с США арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF), заявил РИА Новости глава судмедэкспертизы САР Захид Хаджу.

Директор департамента здравоохранения города Джамаль аль-Иса сообщил ранее, что массовое захоронение десятков человек, в том числе казненных террористами группировки "Исламское государство"*, обнаружено у сирийского города Ракка, бывшего в свое время цитаделью боевиков.

"Местные источники сообщили нам, что SDF извлекли сегодня 200 тел. Данное захоронение на территории, не контролируемой властями САР. Оно большое, там более трех тысяч тел, по данным местных источников", - сообщил Хаджу. По его словам, могила находится к югу от Ракки у военной базы Таляи.

Хаджу заявил, что в захоронении тела убитых "боевиками "Свободной Сирийской армии", "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"* и жертв "авиаударов международной коалиции, поддерживающей SDF". Перечисленные силы в разное время контролировали Ракку.

"Сотни жертв еще лежат под развалинами домов, уничтоженных американскими авиаударами", - добавил он.

Он отметил, что точных сведений о числе жертв в захоронениях у сирийских властей нет, так как SDF отказываются сотрудничать в этом вопросе.

В октябре 2018 года сообщалось об обнаружении в городе Ракка массового захоронения, из которого извлекли около 1,4 тысячи тел. В феврале СМИ сообщили о еще одном захоронении, содержащем порядка трех тысяч тел.

Террористы ИГ* захватили город Ракка в 2014 году и объявили его своей столицей в Сирии. Операцию по освобождению Ракки от ИГ* проводили отряды "Сирийских демократических сил" под прикрытием авиации международной коалиции во главе с США. В результате массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований город был полностью разрушен и до сих пор не восстановлен для жизни мирных граждан.