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РИА Новости
Война в Сирии

Из массового захоронения в Ракке извлекли около 200 тел

Вчера, 18:35
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ДАМАСК, 3 июл - РИА Новости. Около 200 тел извлекли в среду из массового захоронения рядом с сирийским городом Ракка, по данным источников, всего в этом месте захоронены около 3 тысяч человек, но установить точное количество власти Сирии не могут, поскольку территория находится под контролем сотрудничающих с США арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF), заявил РИА Новости глава судмедэкспертизы САР Захид Хаджу.
Директор департамента здравоохранения города Джамаль аль-Иса сообщил ранее, что массовое захоронение десятков человек, в том числе казненных террористами группировки "Исламское государство"*, обнаружено у сирийского города Ракка, бывшего в свое время цитаделью боевиков.
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"Местные источники сообщили нам, что SDF извлекли сегодня 200 тел. Данное захоронение на территории, не контролируемой властями САР. Оно большое, там более трех тысяч тел, по данным местных источников", - сообщил Хаджу. По его словам, могила находится к югу от Ракки у военной базы Таляи.
Хаджу заявил, что в захоронении тела убитых "боевиками "Свободной Сирийской армии", "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"* и жертв "авиаударов международной коалиции, поддерживающей SDF". Перечисленные силы в разное время контролировали Ракку.
"Сотни жертв еще лежат под развалинами домов, уничтоженных американскими авиаударами", - добавил он.
Он отметил, что точных сведений о числе жертв в захоронениях у сирийских властей нет, так как SDF отказываются сотрудничать в этом вопросе.
В октябре 2018 года сообщалось об обнаружении в городе Ракка массового захоронения, из которого извлекли около 1,4 тысячи тел. В феврале СМИ сообщили о еще одном захоронении, содержащем порядка трех тысяч тел.
Террористы ИГ* захватили город Ракка в 2014 году и объявили его своей столицей в Сирии. Операцию по освобождению Ракки от ИГ* проводили отряды "Сирийских демократических сил" под прикрытием авиации международной коалиции во главе с США. В результате массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований город был полностью разрушен и до сих пор не восстановлен для жизни мирных граждан.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоСирияВ мире
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