В правительстве рассказали о компенсациях за остановку полетов в Грузию

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство РФ пока не получало предложений о суммах компенсаций авиакомпаниям убытков из-за приостановки полетов в Грузию, но внимательно следит за экономикой компаний, так как не хотелось бы, чтобы бюджет кому-то переплачивал, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

Президент России Владимир Путин 21 июня на фоне массовых беспорядков в Тбилиси подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину, авиакомпаниям обещаны компенсации прямых потерь.

"Росавиация продолжает диалог, пока предложений в правительство по конкретным суммам не поступало", - сказал он.

"Но еще раз хотел бы сказать, мы ответственно подходим к нашим партнерам коммерческим перевозчикам, к их работе, тем более что у нас был непростой период роста цен на авиационный керосин, мы внимательно следим за экономикой компаний, поэтому, естественно, мы эту работу сейчас ведем. Просто назвать сейчас цифру было бы безответственно - мы не хотим, в том числе, чтобы и бюджет кому-то переплачивал", - добавил Акимов.

Он также уточнил, что вопрос компенсаций должен касаться только прямых убытков компаний.