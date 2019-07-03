В правительстве рассказали о компенсациях за остановку полетов в Грузию

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство РФ пока не получало предложений о суммах компенсаций авиакомпаниям убытков из-за приостановки полетов в Грузию, но внимательно следит за экономикой компаний, так как не хотелось бы, чтобы бюджет кому-то переплачивал, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.
Президент России Владимир Путин 21 июня на фоне массовых беспорядков в Тбилиси подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину, авиакомпаниям обещаны компенсации прямых потерь.
"Росавиация продолжает диалог, пока предложений в правительство по конкретным суммам не поступало", - сказал он.
"Но еще раз хотел бы сказать, мы ответственно подходим к нашим партнерам коммерческим перевозчикам, к их работе, тем более что у нас был непростой период роста цен на авиационный керосин, мы внимательно следим за экономикой компаний, поэтому, естественно, мы эту работу сейчас ведем. Просто назвать сейчас цифру было бы безответственно - мы не хотим, в том числе, чтобы и бюджет кому-то переплачивал", - добавил Акимов.
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Он также уточнил, что вопрос компенсаций должен касаться только прямых убытков компаний.
"Росавиация согласовывает методологию подсчета, я потребовал, чтобы она была формализована, потому что речь должна идти, конечно, не о вообще потерях, речь должна идти о прямых убытках, потому что мы понимаем, с одной стороны, что в рамках летнего расписания какую-то часть парка не удастся задействовать, какую-то удастся задействовать", - объяснил вице-премьер.