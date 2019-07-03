Путин в Ватикане не будет поднимать вопрос визита Папы Римского в Россию

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вопрос о приглашении папы Римского Франциска в Россию не стоит в повестке предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина в Ватикане, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин посетит Италию с визитом 4 июля, проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и председателем совета министров Джузеппе Конте, а также встретится с папой Римским Франциском.
"На данный момент этот вопрос в повестке дня не стоит и, как я полагаю, ни с нашей стороны, ни со стороны Ватикана этот вопрос ставиться не будет", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент в ходе визита в Ватикан передать Франциску приглашение посетить Россию.