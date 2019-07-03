Путин в Ватикане не будет поднимать вопрос визита Папы Римского в Россию

"На данный момент этот вопрос в повестке дня не стоит и, как я полагаю, ни с нашей стороны, ни со стороны Ватикана этот вопрос ставиться не будет", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент в ходе визита в Ватикан передать Франциску приглашение посетить Россию.