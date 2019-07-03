Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T18:16Z
https://ria.ru/20190703/1556181019.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/110149/94/1101499439_0:0:3125:1759_1036x0_80_0_0_2290b4619d0e802e78182755ee90eb5d.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Путин в Ватикане не будет поднимать вопрос визита Папы Римского в Россию

Вчера, 18:16
388
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время встречи в Ватикане
Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время встречи в Ватикане
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вопрос о приглашении папы Римского Франциска в Россию не стоит в повестке предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина в Ватикане, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин посетит Италию с визитом 4 июля, проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и председателем совета министров Джузеппе Конте, а также встретится с папой Римским Франциском.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Вчера, 18:06
Приглашение Папы Римского в Россию надо обсуждать с РПЦ, заявил Ушаков
"На данный момент этот вопрос в повестке дня не стоит и, как я полагаю, ни с нашей стороны, ни со стороны Ватикана этот вопрос ставиться не будет", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент в ходе визита в Ватикан передать Франциску приглашение посетить Россию.
2110100
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЮрий УшаковВладимир ПутинРоссияИталияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
РИА
Новости
Президент Владимир Путин
Путин освободил от должности трех генералов
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
Лента
новостей
Кадр из сериала Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Вышел трейлер фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"
Горожане в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в июле
Иконка социальной сети Instagram
В работе Instagram произошел сбой
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Приглашение Папы Римского в Россию надо обсуждать с РПЦ, заявил Ушаков
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
Визит президента РФ В.Путина в Италию
Ушаков назвал темы переговоров Путина с Папой Римским
Багаж туристов в аэропорту
Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск
Танк КВ-1
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Названы простые способы перейти на здоровое питание
Доллары
От слов к делу: Россия, Китай и Европа исключают доллар из расчетов
Маргарита Грачева
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
01:50В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
01:43Перу пригласила Россию на встречу по ситуации в Венесуэле
01:28В МИД России отметили важность встречи в США группы по ядерному разоружению
01:24РФ приветствует поддержку США идеи создания среды для ядерного разоружения
01:22В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
01:14Участники встречи СБ ООН по Ливии обеспокоены происходящим в стране
01:10В Ливане более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС
Лента новостейМолния