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РИА Новости

Акционеры "Рольфа" вывели из совета директоров основателя группы

Вчера, 18:24
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© РИА Новости / Михаил ФомичевОснователь компании-автоимпортера "Рольф" Сергей Петров
Основатель компании-автоимпортера Рольф Сергей Петров
© РИА Новости / Михаил Фомичев
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Акционеры автодилера "Рольф" вывели из совета директоров основателя группы Сергея Петрова и главу департамента развития бизнеса Анатолия Кайро, подозреваемых следствием в выводе средств, говорится в сообщении компании.
"Прекратить с 3 июля 2019 года полномочия действующих членов совета директоров общества: господина Кайро Анатолия и господина Петрова Сергея Анатольевича и установить, что последним днем их полномочий является 2 июля 2019 года", - говорится в сообщении компании по итогам внеочередного собрания акционеров.
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Параллельно с этим, акционеры "Рольфа" сократили численный состав совета директоров до трех человек и ввели в него руководителя кипрских структур "Рольфа" Екатерину Колмакову, следует из сообщения.
Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против Петрова и ряда руководителей "Рольфа" уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает, но заявил газете "Ведомости", что не планирует возвращаться в Россию.
Также в числе фигурантов дела директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро. Он был задержан в прошлую пятницу в Москве, его обвиняют по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ о совершении операций с использованием подложных документов. Топ-менеджер был помещен под домашний арест.
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Сергей ПетровРольфРоссияЭкономика
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