Обвинение не выполняет решение суда по делу Вышинского, заявил адвокат

КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Прокуроры не выполнили решение суда в Киеве и не предоставили защите руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского информацию о доказательствах и свидетелях стороны обвинения, заявил адвокат Андрей Доманский

"Фактически сторона обвинения должна была выполнить требования, которые возложил на нее суд, в частности, они должны были заранее предоставить нам свое письменное ходатайство относительно объёмов доказательств и свидетелей. К сегодняшнему заседанию сторона обвинения постановление суда не выполнила", - сказал Доманский журналистам, трансляцию вел телеканал "Наш".

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.