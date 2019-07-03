В Подмосковье на экомарафоне собрали 180 тонн вторсырья

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Весенний марафон экологический марафон "Сдай макулатуру – спаси дерево!", который проходил в Подмосковье с 22 апреля по 25 июня, позволил собрать 180 тонн вторсырья, говорится в пресс-релизе главного управления социальных коммуникаций Московской области.

"В весеннем экомарафоне принял участие 41 муниципалитет и сотрудники Дома Правительства Московской области. Лидером весеннего марафона по количеству собранной макулатуры на душу населения стал Рузский городской округ, второе место – заняла Черноголовка, на третьем – Клин", - сообщает ведомство.