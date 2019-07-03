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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье на экомарафоне собрали 180 тонн вторсырья

Вчера, 17:51
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Весенний марафон экологический марафон "Сдай макулатуру – спаси дерево!", который проходил в Подмосковье с 22 апреля по 25 июня, позволил собрать 180 тонн вторсырья, говорится в пресс-релизе главного управления социальных коммуникаций Московской области.
"В весеннем экомарафоне принял участие 41 муниципалитет и сотрудники Дома Правительства Московской области. Лидером весеннего марафона по количеству собранной макулатуры на душу населения стал Рузский городской округ, второе место – заняла Черноголовка, на третьем – Клин", - сообщает ведомство.
Отмечается, что по абсолютному количеству собранной макулатуры первое место занял Одинцовский городской округ, жители которого сдали на переработку 21 тонну макулатуры.
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