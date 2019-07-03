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РИА Новости

Рабочий с лопатой отсудил у коллег с ведром и молотком клад из 34 слитков

Вчера, 17:47
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотые слитки
Золотые слитки
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Французский землекоп после многолетней тяжбы отсудил себе золотой клад, который он обнаружил в компании других рабочих, сообщает газета Ouest France.
Клад, состоящий из 34 слитков золота, был обнаружен в июле 2015 года в коммуне Вузон (департамент Луар и Шер в центральной части страны) во время работ по расчистке подвала в одном из домов.
Владелец дома забрал себе половину стоимости находки, а оставшуюся часть предложил поделить между тремя рабочими, трудившимися в подвале, так чтобы каждому досталось по 139 тысяч евро. Однако рабочий с лопатой утверждал, что именно он обнаружил клад и просил исключить из дележа своих коллег – рабочего с отбойным молотком и рабочего с ведром.
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В 2017 году он частично выиграл свой иск, суд постановил, что клад нашли только два человека - рабочий с лопатой и рабочий с отбойным молотком, а рабочий с ведром находился слишком далеко от обнаруженных слитков.
В понедельник, 1 июня, апелляционный суд в Орлеане поставил точку в разбирательстве, постановив, что общая работа не имела своей целью обнаружение сокровищ, и, таким образом, единственным автором открытия становится тот, кто первый увидел золото – рабочий с лопатой.
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