Рабочий с лопатой отсудил у коллег с ведром и молотком клад из 34 слитков

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Французский землекоп после многолетней тяжбы отсудил себе золотой клад, который он обнаружил в компании других рабочих, сообщает газета Французский землекоп после многолетней тяжбы отсудил себе золотой клад, который он обнаружил в компании других рабочих, сообщает газета Ouest France

Клад, состоящий из 34 слитков золота, был обнаружен в июле 2015 года в коммуне Вузон (департамент Луар и Шер в центральной части страны) во время работ по расчистке подвала в одном из домов.

Владелец дома забрал себе половину стоимости находки, а оставшуюся часть предложил поделить между тремя рабочими, трудившимися в подвале, так чтобы каждому досталось по 139 тысяч евро. Однако рабочий с лопатой утверждал, что именно он обнаружил клад и просил исключить из дележа своих коллег – рабочего с отбойным молотком и рабочего с ведром.

В 2017 году он частично выиграл свой иск, суд постановил, что клад нашли только два человека - рабочий с лопатой и рабочий с отбойным молотком, а рабочий с ведром находился слишком далеко от обнаруженных слитков.