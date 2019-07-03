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РИА Новости

Евросоюз назвал решение России о запрете полетов в Грузию необоснованным

Вчера, 17:46
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БРЮССЕЛЬ, 3 июл – РИА Новости. ЕС считает "несоразмерным" решение РФ о запрете полетов в Грузию с 8 июля, призывает использовать новый раунд Женевских дискуссий для снижения напряженности, говорится в заявлении европейской дипслужбы.
Президент России Владимир Путин 21 июня на фоне массовых беспорядков в Тбилиси подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
"Последние события в отношениях между Российской Федерацией и Грузией рискуют негативно сказаться на гражданах обеих стран. Считаем решение России о запрете полетов в Грузию с 8 июля необоснованным и несоразмерным", - заявили в дипслужбе.
ЕС также считает, что введенные в Абхазии ограничения на пересечение границы с Грузией "серьезно сказываются на свободе передвижения и создают дополнительные трудности для населения, затронутого конфликтом".
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Кто управляет протестами в Грузии
"Их необходимо снять, чтобы избежать дальнейших гуманитарных трудностей. Начавшийся сегодня раунд Женевских международных дискуссий должен быть эффективно использован для снижения напряженности и облегчения положения населения", - говорится в сообщении.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Владимир Джабаров
2 июля, 15:57
Джабаров считает, что к протестам в Грузии привели внутренние проблемы
436201974
Обсудить 4
Протесты в ГрузииЕвросоюзРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
А кто ЕС об этом спрашивал?
3 июля, 17:48
МСМаксим Солдусов
2710000
Ну, мы как бы это, клали на ЕС ))
3 июля, 17:54
Andrey Cos
1830023
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