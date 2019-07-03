В мексиканском курортном Канкуне похитили 22 человека

МЕХИКО, 3 июл – РИА Новости. Сразу 22 человека были похищены неизвестными в мексиканском курортном городе Канкун, сообщил в среду министр общественной безопасности штата Кинтана-Роо Альберто Капелья.
Люди пропали из здания, где располагался центр по обработке телефонных звонков.
"Мы занимаемся сообщениями о пропаже 22 человек в районе Бенито-Хуарес. По словам очевидцев, было отмечено необычное движение людей в этом месте, но без насилия или применения огнестрельного оружия. Мы просим обойтись без спекуляций", – написал Капелья в своем микроблоге в Twitter.
На произошедшее уже отреагировал президент страны Андерс Мануэль Лопес Обрадор, правда, он назвал другое число пропавших – 27 человек. По версии президента, речь может идти о конфликте между двумя враждующими группами людей.
"Пока мы можем говорить не о похищении в том смысле, как если бы это сделали преступные группировки, а о конфликте между двумя группами, которые ведут бизнес и находятся в состоянии спора, это не обязательно бандиты", – заявил Лопес Обрадор на своей утренней пресс-конференции.
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В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в стране было отмечено рекордное число убийств — министерство безопасности сообщало о более чем 33,3 тысячах. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).