Более 850 тысяч семей будут получать пособия на детей с 2020 года

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Порядка 856 тысяч семей будут получать выплаты по уходу за детьми до 3 лет с 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал поручение о внесении изменений в закон для увеличения выплат по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет до величины прожиточного минимума ребенка в регионе, если среднедушевой доход семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в субъекте, с 1 января 2020 года.

"Сейчас выплаты до 1,5 лет на первого и второго ребенка получают порядка 460 тысяч наших семей. Начиная с 20-го года с учетом изменений, выплаты от нуля до трех лет будут получать порядка 856 тысяч семей", - сказала Голикова на совещании с членами правительства.

Среди семей с детьми до трех лет сосредоточено наибольшее количество бедных, добавила вице-премьер, поэтому нововведения в порядке выплат станут не только вкладом в рождаемость, но в снижение бедности в стране.

В ходе совещания был также затронут вопрос о субсидировании регионов Урала и Сибири по выплатам на третьего и последующих детей.