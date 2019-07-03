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РИА Новости

Более 850 тысяч семей будут получать пособия на детей с 2020 года

Вчера, 17:41
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Порядка 856 тысяч семей будут получать выплаты по уходу за детьми до 3 лет с 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал поручение о внесении изменений в закон для увеличения выплат по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет до величины прожиточного минимума ребенка в регионе, если среднедушевой доход семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в субъекте, с 1 января 2020 года.
"Сейчас выплаты до 1,5 лет на первого и второго ребенка получают порядка 460 тысяч наших семей. Начиная с 20-го года с учетом изменений, выплаты от нуля до трех лет будут получать порядка 856 тысяч семей", - сказала Голикова на совещании с членами правительства.
Среди семей с детьми до трех лет сосредоточено наибольшее количество бедных, добавила вице-премьер, поэтому нововведения в порядке выплат станут не только вкладом в рождаемость, но в снижение бедности в стране.
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В ходе совещания был также затронут вопрос о субсидировании регионов Урала и Сибири по выплатам на третьего и последующих детей.
"На сегодняшний день у нас получают субсидии 65 регионов страны. Не получают из регионов, отнесенных к регионам Урала и Сибири, девять. Это Тюменская, Новосибирская, Томская области, республики Алтай, Тыва, Хакасия, Красноярский край, Ханты-Мансийский и Ямал-Ненецкий автономные округа. С учетом поручений, жители этих регионов с 20-го года будут получать эти выплаты, а регионы – соответствующие субсидии. Количество семей, которое мы оцениваем, которое будет поучать дополнительную финансовую помощь – это 36 тысяч семей", - отметила Голикова.
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Татьяна ГоликоваРоссияОбщество
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