В результате торнадо на северо-востоке Китая погибли шесть человек

ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Шесть человек погибли, более 120 пострадали в результате торнадо в китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает Центральное телевидение КНР.
Торнадо обрушился в среду около 17.15 по местному времени (12.15 мск) на уезд Кайюань в городском округе Телин , скорость ветра достигала 23 метров в секунду. Примерно через 15 минут порывы ветра начали стихать и власти города немедленно запустили экстренный план реагирования на чрезвычайные ситуации.
В результате разгула стихии были повреждены многочисленные здания и электросеть, под завалами оказались около 210 человек, в настоящий момент подтверждена гибель шести, более 120 пострадали.
Спасательная операция продолжается.