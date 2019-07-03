В результате торнадо на северо-востоке Китая погибли шесть человек

Торнадо обрушился в среду около 17.15 по местному времени (12.15 мск) на уезд Кайюань в городском округе Телин , скорость ветра достигала 23 метров в секунду. Примерно через 15 минут порывы ветра начали стихать и власти города немедленно запустили экстренный план реагирования на чрезвычайные ситуации.