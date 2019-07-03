Около 16,5 тысячи жителей Иркутской области включили в список на матпомощь

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Почти 16,5 тысячи человек включены в список на получение материальной помощи в размере 10 тысяч рублей после паводка в Иркутской области, более половины ее уже получили, сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

"Мы договорились по выплатам. Сегодня уже два заседания комиссии состоялось. Посмотрели все сдерживающие факторы. Вот сейчас где-то под 16,5 тысячи человек в этом списке, 8,5 тысячи получили уже по 10 тысяч рублей материальную помощь. В ближайшее время, думаю, несколько дней, мы эту работу завершим", - сказал Мутко на совещании президента РФ с членами правительства.