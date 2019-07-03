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РИА Новости

Около 16,5 тысячи жителей Иркутской области включили в список на матпомощь

Вчера, 17:36
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© РИА Новости /  Светлана ЗадераПоследствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
Последствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
© РИА Новости /  Светлана Задера
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Почти 16,5 тысячи человек включены в список на получение материальной помощи в размере 10 тысяч рублей после паводка в Иркутской области, более половины ее уже получили, сообщил вице-премьер Виталий Мутко.
"Мы договорились по выплатам. Сегодня уже два заседания комиссии состоялось. Посмотрели все сдерживающие факторы. Вот сейчас где-то под 16,5 тысячи человек в этом списке, 8,5 тысячи получили уже по 10 тысяч рублей материальную помощь. В ближайшее время, думаю, несколько дней, мы эту работу завершим", - сказал Мутко на совещании президента РФ с членами правительства.
По его словам, скоро ожидается и начало выплат родственникам погибших.
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