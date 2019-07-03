Карасин назвал заявления президента Грузии о России непозволительными

"Заявление Саломе Зурабишвили, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы, выкрики демонстрантов - все это показывали по телевидению, это не прошло незамеченным... Я один из тех людей, на которых подействовал этот взрыв. В двусторонних отношениях между соседними государствами глава государства не должен позволять себе такие высказывания. Надо бережно относиться к этому и выбирать выражения", - сказал замминистра.