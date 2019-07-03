Путин призвал помочь регионам с закупкой жизненно важных препаратов

Ранее в ходе прямой линии Путин сообщил, что жизненно важные препараты закупаются только в семи регионах Российской Федерации, во всех остальных либо их сокращают, либо не закупают. В ходе заседания в среду вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по итогам прямой линии Роздравнадзор и Минздрав проанализировали ситуацию и выяснили, что причины кроются в несвоевременном проведении закупочных процедур и конкурсов и отсутствии взаимного информирования между властью, аптечными и медицинскими организациями. По словам Голиковой, в настоящее время подготовлены законопроекты, связанные с единым регистром категорий граждан, которые нуждаются в льготном лекарственном обеспечении, и с перечнем жизненно важных лекарственных препаратов.

"Пока вы будете менять этот порядок, связанный с реестром жизненно важных лекарств... Все-таки сейчас уже надо сигнал подавать в регионы, чтобы они работали должным образом и чтобы это было у нас не семь регионов, которые по полному перечню работают, а гораздо больше. А тех, у которых нет возможности это делать, - надо просто проанализировать и посмотреть, просто оказывать им содействие и помощь финансами. Надо прямо этим заниматься сейчас", - сказал Путин.