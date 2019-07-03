Мутко рассказал о плане восстановления соцобъектов в Иркутской области

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Порядка ста социальных, транспортных и инфраструктурных объектов в Иркутской области нуждаются в восстановлении после паводка, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Что касается восстановления. Приблизительную программу мы сделали. У нас 97 объектов социальных, транспортных, инфраструктурных. Объем средств нам примерно понятен, сейчас вместе с Минфином рассматриваем возможности", - сказал Мутко на совещании президента РФ с членами правительства. Вице-премьер отметил, что в этот перечень не входит утерянное населением имущество, домостроения.

"Договорились, что план восстановления по каждому объекту будет сделан, в первую очередь это объекты инженерной инфраструктуры, это водоснабжение в двух населенных пунктах. Буквально завтра будем делать. Министерство энергетики вместе со штабом восстанавливает ТП, энергоснабжение", - уточнил Мутко.