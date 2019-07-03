Вышинский обвинил прокуроров в Киеве в безразличии к правосудию

КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что происходящее в суде Киева говорит о том, что правосудие прокуратуру не волнует, обвинению нужно, чтобы он сидел за решеткой.

Заседание по делу Вышинского прошло в среду. Суд Киева объявил перерыв по делу журналиста до 15 июля, поскольку прокуроры не были готовы к заседанию.

"Я считаю, что все происходящее сейчас свидетельствует только об одном: искренне правосудие со стороны прокуратуры никого не интересует. Людей волнует только одно: чтобы я максимально долго находился под стражей", - заявил Вышинский на заседании суда. По его словам, генпрокурор Украины дал пощечину украинскому правосудию, призывая людей помешать его освобождению из СИЗО.

"Можно говорить о том, что политические игры со стороны генпрокурора Юрия Луценко, который призвал вчера людей придти сюда, чтобы не допустить мое возможное освобождение, продолжатся... это вторая пощечина (украинскому правосудию - ред.)", - добавил Вышинский. Он также выразил надежду, что ситуация с приходом новой власти немного изменится.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.