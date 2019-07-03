Вышинский обвинил прокуроров в Киеве в безразличии к правосудию

КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что происходящее в суде Киева говорит о том, что правосудие прокуратуру не волнует, обвинению нужно, чтобы он сидел за решеткой.
Заседание по делу Вышинского прошло в среду. Суд Киева объявил перерыв по делу журналиста до 15 июля, поскольку прокуроры не были готовы к заседанию.
"Я считаю, что все происходящее сейчас свидетельствует только об одном: искренне правосудие со стороны прокуратуры никого не интересует. Людей волнует только одно: чтобы я максимально долго находился под стражей", - заявил Вышинский на заседании суда. По его словам, генпрокурор Украины дал пощечину украинскому правосудию, призывая людей помешать его освобождению из СИЗО.
"Можно говорить о том, что политические игры со стороны генпрокурора Юрия Луценко, который призвал вчера людей придти сюда, чтобы не допустить мое возможное освобождение, продолжатся... это вторая пощечина (украинскому правосудию - ред.)", - добавил Вышинский. Он также выразил надежду, что ситуация с приходом новой власти немного изменится.
29 мая, 09:34Незаконное задержание
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.