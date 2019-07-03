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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Мэй выразила соболезнования в связи с гибелью российских подводников

Вчера, 17:30
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© AFP 2019 / Simon Dawson/PoolПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© AFP 2019 / Simon Dawson/Pool
ЛОНДОН/МОСКВА, 3 июл – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования в связи с гибелью российских подводников.
"Я уверена, что вся палата общин хочет выразить соболезнования родственникам тех, кто погиб на борту (российского глубоководного аппарата – ред.)… Гибель людей под водой – это то, в связи с чем мы все можем выразить соболезнования", - сказала она, выступая в среду в парламенте.
Посол Великобритании в России Лори Бристоу также выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков-подводников при пожаре на глубоководном аппарате.
"Мои соболезнования семьям и друзьям российских моряков-подводников, погибших в Баренцевом море", - приводятся слова посла в Twitter-аккаунте посольства Великобритании.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Второго июля президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП.
Сергей Шойгу
Вчера, 15:33
Шойгу рассказал, как моряки-подводники спасли гражданского
Шойгу в ходе совещания в Североморске заявил, что подводники проводили исследования по изучению гидросферы. Он отметил, что после возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. По словам министра, моряки ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Шойгу отметил, что всех погибших при пожаре офицеров представят к госнаградам, а их семьям окажут необходимую помощь и поддержку.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныТереза МэйВеликобританияРоссияВ мире
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