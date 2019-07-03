Мэй выразила соболезнования в связи с гибелью российских подводников

"Я уверена, что вся палата общин хочет выразить соболезнования родственникам тех, кто погиб на борту (российского глубоководного аппарата – ред.)… Гибель людей под водой – это то, в связи с чем мы все можем выразить соболезнования", - сказала она, выступая в среду в парламенте.

Шойгу в ходе совещания в Североморске заявил, что подводники проводили исследования по изучению гидросферы. Он отметил, что после возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. По словам министра, моряки ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Шойгу отметил, что всех погибших при пожаре офицеров представят к госнаградам, а их семьям окажут необходимую помощь и поддержку.