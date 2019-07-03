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РИА Новости

Агрегаторы будут штрафовать за информацию о запрещенных организациях

Вчера, 16:40
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Публикация новостными агрегаторами информации о запрещённых в РФ организациях без указания на это повлечёт штраф до 50 тысяч рублей, следует из законопроекта, размещенного в базе данных нижней палаты парламента.
Автором законодательной инициативы выступили государственное собрание - курултай Республики Башкортостан и депутат Госдумы Павел Качкаев.
Изменения вносятся в статью 3.5 и 13.37 Кодекса об административных правонарушениях.
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"Законопроектом предлагается расширить требования к новостным агрегатам и владельцам аудиовизуальных сервисов и установить в статье 13.37 КоАП РФ административную ответственность по аналогии с частью 2 статьи 13.15 КоАП", - говорится в пояснительной записке к документу.
Таким образом, штраф за публикацию новостными агрегаторами данных о запрещенных в РФ организациях без указания на это для граждан составит от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц - от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
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