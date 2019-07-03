Агрегаторы будут штрафовать за информацию о запрещенных организациях

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Публикация новостными агрегаторами информации о запрещённых в РФ организациях без указания на это повлечёт штраф до 50 тысяч рублей, следует из законопроекта, размещенного в базе данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается расширить требования к новостным агрегатам и владельцам аудиовизуальных сервисов и установить в статье 13.37 КоАП РФ административную ответственность по аналогии с частью 2 статьи 13.15 КоАП", - говорится в пояснительной записке к документу.

Таким образом, штраф за публикацию новостными агрегаторами данных о запрещенных в РФ организациях без указания на это для граждан составит от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц - от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.