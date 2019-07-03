Чтобы помнили: журналисты почтили память погибших на белорусской земле

Российские и белорусские журналисты накануне Дня независимости Республики Беларусь проехали по местам партизанского движения, организованного в годы Великой Отечественной войны на территории Белоруссии, и почтили память павших на полях сражений участников сопротивления и мирных жителей, погибших от рук фашистов, сообщает специальный корреспондент РИА Новости Карина Ивашко.

Как известно, партизанская борьба на территории Белоруссии носила массовый характер. Уже в январе 1943 года 60 процентов белорусской земли контролировали партизаны. Участники подполья вели активную подрывную деятельность, нанося большой урон противнику. Фашисты в свою очередь проводили карательные операции против партизан и мирного населения. По последним данным, за годы оккупации было сожжено 9097 белорусских деревень, а каждый третий житель – уничтожен.

Бегомль. Центр партизанского движения

Городской поселок Бегомль Докшицкого района Витебской области, расположенный в ста километрах от Минска, свое освобождение от немецко-фашистских войск празднует накануне Дня независимости Беларуси – 2 июля. В годы войны здесь была организована борисовско-бегомльская партизанская зона площадью восемь тысяч квадратных километров, контролируемая подпольщиками.

"В первые дни войны шла срочная мобилизация. Наиболее близкий узел от Бегомля – город Борисов. Но, бывало, люди приезжали, а там уже хозяйничали фашисты. Возвращались обратно. Здесь, в тылу врага, для организации партизанского движения был оставлен Степан Манкович, ставший комиссаром подпольного движения и партизанской бригады "Железняк". Первые отряды были очень маленькие – 7-10 партизан. Среди них были молодые ребята, которые буквально накануне окончили школу", - рассказала младший научный сотрудник Бегомльского музея народной славы Алла Королевич.

Однако позже, по ее словам, в бригаде "Железняк" сражалось больше двух тысяч трехсот человек. У подпольщиков была связь между отрядами, подпольное издательство и легендарный партизанский аэродром в Бегомле, благодаря которому удавалось проводить масштабные диверсионные операции.

© Фото : Национальный пресс-центр Республики Беларусь Музей народной славы Бегомля © Фото : Национальный пресс-центр Республики Беларусь Музей народной славы Бегомля

"Начиная с марта 1942 года, партизаны громили все немецко-фашистские гарнизоны, которые находились на территории бегомльского района. В конце ноября 1942-го партизаны сделали рейд по окраине района – на лошадях, в маскхалатах. Фашисты и полицаи настолько испугались, что массово бежали в Бегомль, решив, что это высадившийся армейский десант. Партизаны достигли своей цели – они планировали нанести удар именно здесь, по гарнизону в Бегомле. В итоге на этой земле была организована партизанская свободная зона – более двух тысяч квадратных километров, с населением до сорока тысяч, а впоследствии - борисовско-бегомльская партизанская зона, чья площадь была почти в четыре раза больше", - рассказала Алла Королевич.

Музей народной славы Бегомля хранит сотни документов о героических подвигах партизан и мирных граждан, о зверствах фашистов, уничтожавших местное население целыми деревнями, и случаях чудесного спасения людей, избежавших трагической участи и ставших свидетелями тех страшных событий.

© Фото : Национальный пресс-центр Республики Беларусь Музей народной славы Бегомля © Фото : Национальный пресс-центр Республики Беларусь Музей народной славы Бегомля

"Звоны Шуневки" - "Проклятие фашизму"

В память о трагедии и 20 тысячах погибших жителей 97 деревень, стертых врагом с лица земли, неподалеку от Бегомля, в Докшицком районе, был сооружен мемориал "Проклятие фашизму". Грандиозный монумент возвышается на месте сожженной и невосстановленной деревни Шуневки. Его окружают фундаменты и ступени когда-то стоявших здесь домов. И рядом с каждым - табличка с именами погибших семей.

"Это священное место для Докшицкого района. Деревня была сожжена вместе с жителями – стариками, женщинами и детьми. Дело в том, что к началу 1943 года огромная территория была освобождена от фашистов. Такая ситуация не устраивала оккупантов, и они организовали ряд карательных операций. Трагедия в Шуневке произошла 22 мая 1943 года. Каратели ворвались в деревню, согнали всех жителей – 66 человек – в сарай и подожгли. Маленьких детей (их было 15 - от года до шести лет) кинули в колодец и забросали гранатами. Учительницу, которая пыталась спасти детей, постигла та же участь", - напомнила о страшных событиях директор Музея народной славы Бегомля Ольга Талерёнок.

В память о погубленных юных жизнях частью мемориала стал "колодец" с покалеченным воздушным змеем внутри и выгравированными детскими именами.

Сотрудники исполкома Докшицкого района создали мощную по воздействию реконструкцию событий тех дней "Звоны Шуневки", которая воспроизводит мирную жизнь деревни и все, что произошло в страшный для ее жителей час.

© Фото : Национальный пресс-центр Республики Беларусь Шуневка 1 из 3 Шуневка © Фото : Национальный пресс-центр Республики Беларусь © Фото : Национальный пресс-центр Республики Беларусь Шуневка 2 из 3 Шуневка © Фото : Национальный пресс-центр Республики Беларусь © Фото : Национальный пресс-центр Республики Беларусь Шуневка 3 из 3 Шуневка © Фото : Национальный пресс-центр Республики Беларусь 1 из 3 Шуневка © Фото : Национальный пресс-центр Республики Беларусь 2 из 3 Шуневка © Фото : Национальный пресс-центр Республики Беларусь 3 из 3 Шуневка © Фото : Национальный пресс-центр Республики Беларусь

Операция "Прорыв". Полоцко-лепельская партизанская зона

По соседству, в Ушачском районе Витебской области, действовала еще одна партизанская республика – полоцко-лепельская. Поначалу это было шесть подпольных групп, задачей которых был сбор оружия и боеприпасов, подготовка к открытой партизанской борьбе и распространение правдивой информации о ситуации на фронтах, поскольку фашисты сообщали местному населению, что Советский Союз пал, и сопротивляться нет смысла.

"Уже в апреле 1942 года на базе трех подпольных групп начинает действовать первый партизанский отряд "Смерть фашизму". В конце сентября 1942 года уже тремя отрядами разгромлен гарнизон в Ушачах, позже – очищена от немцев территория района. К лету 1943 года полоцко-лепельская партизанская зона, столицей которой был городской поселок Ушачи, занимает площадь 3245 квадратных километров. К осени 1943 года тут дислоцируется 16 партизанских бригад. Подпольщики взяли под полный контроль все шоссейные и железные дороги, лишив оккупантов возможности пользоваться своими тылами", - воспроизводит хронику событий сотрудница Ушачского центра культуры и народного творчества Наталья.

Фашисты пытаются очистить эту территорию от партизан. Только за зиму 1943-44 годов они проводят пять операций, но партизаны удерживают границы своей "республики".

"Ушатчина – край озер и лесов, и природные рубежи помогали "народным мстителям". Советское командование рассматривало эту партизанскую зону как плацдарм для нанесения парализующего удара по 3-й танковой армии Вермахта в преддверии белорусской операции. Пытаясь переломить ситуацию, гауляйтер оккупированной Белоруссии Курт фон Готтберг лично разработал две карательные операции – "Праздник весны" и "Моросящий дождь", направленные на полное уничтожение партизанской зоны. На обе операции Готтберг отвел пять дней. Но не пять, а 25 дней сжималось блокадное кольцо, шли тяжелейшие кровавые бои", - рассказала Наталья.

Операция "Прорыв" была уникальной. Впервые за историю Второй мировой войны против партизан (17 тысяч человек, включая местное население) были брошены регулярные войска – группировка численностью более 60 тысяч солдат и офицеров, которую активно поддерживали танки, артиллерия, авиация.

© Фото : Национальный пресс-центр Республики Беларусь Музей народной славы Бегомля © Фото : Национальный пресс-центр Республики Беларусь Музей народной славы Бегомля

Мощная группировка Вермахта взяла в окружение полоцко-лепельскую зону 11 апреля 1944 года. И только спустя 25 суток, в ночь с 4 на 5 мая, партизаны осуществили легендарный прорыв огненного кольца, выведя из окружения около 15 тысяч человек мирного населения.

Точное число погибших в этой схватке неизвестно. Только по официальным данным, в неравной борьбе здесь полегло полторы тысячи человек.

В память о них на месте линии обороны и партизанского лагеря в 1974 году воздвигнут грандиозный мемориальный комплекс "Прорыв" - главная святыня Ушачей и всего Ушачского района.

© Фото : Национальный пресс-центр Республики Беларусь Музей народной славы Бегомля © Фото : Национальный пресс-центр Республики Беларусь Музей народной славы Бегомля