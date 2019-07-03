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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Адвокат: сторона обвинения пытается затягивать рассмотрение дела Вышинского

Вчера, 17:24
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Архивное фото
КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Прокуроры попросили суд в Киеве отложить заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского для ознакомления с материалами дела, адвокат Андрей Доманский назвал это попыткой затянуть процесс.
Заседание проходит в Подольском суде в Киеве, защита ранее заявила о намерении подать ходатайство об изменении Вышинскому меры пресечения.
В ходе слушания стало известно о том, что сменился состав прокуроров. "Мы заявляем о ходатайстве, чтобы отложить судебное разбирательство с целью предоставления времени для фактического ознакомления с материалами уголовного производства... мы просим перерыв", - заявил один из прокуроров.
Доманский заявил, в свою очередь, о попытке затягивания процесса.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
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"Сторона обвинения делает все для того, чтобы затягивать рассмотрение данного производства. Потому что, именно в этот день, в день судебного заседания, вносится изменение прокуроров", - сказал Доманский.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
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МИД рассчитывает на жесткую позицию представителя ОБСЕ по Вышинскому
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийУкраина
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
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