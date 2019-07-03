Адвокат: сторона обвинения пытается затягивать рассмотрение дела Вышинского

КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Прокуроры попросили суд в Киеве отложить заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского для ознакомления с материалами дела, адвокат Андрей Доманский назвал это попыткой затянуть процесс.

Заседание проходит в Подольском суде в Киеве, защита ранее заявила о намерении подать ходатайство об изменении Вышинскому меры пресечения.

В ходе слушания стало известно о том, что сменился состав прокуроров. "Мы заявляем о ходатайстве, чтобы отложить судебное разбирательство с целью предоставления времени для фактического ознакомления с материалами уголовного производства... мы просим перерыв", - заявил один из прокуроров.

Доманский заявил, в свою очередь, о попытке затягивания процесса.

"Сторона обвинения делает все для того, чтобы затягивать рассмотрение данного производства. Потому что, именно в этот день, в день судебного заседания, вносится изменение прокуроров", - сказал Доманский.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.