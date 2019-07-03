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РИА Новости

Киеву важны добрососедские отношения с Минском, заявил Зеленский

Вчера, 17:23
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении белорусскому президенту Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии заявил, что Киев всегда будет придавать приоритетное значение укреплению добрососедских и партнерских отношений с Минском.
Как сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера, в адрес президента Белоруссии Лукашенко и белорусского народа продолжают поступать поздравления с Днем независимости от зарубежных лидеров. С праздником главу государства и белорусский народ поздравил и Зеленский.
По данным пресс-службы, он отметил, что за годы независимости Белоруссия заняла достойное место среди стран региона, демонстрируя приверженность миру, региональной стабильности, а также уверенное продвижение национальной экономики.
"Народы Украины и Беларуси всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения, дальнейшему развитию и укреплению которых Украина всегда будет придавать приоритетное значение. Уверен, что этому буду способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе во время II Форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года (планируется в Житомире - ред.)", - говорится в поздравлении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 10:12
Путин направил Лукашенко поздравление с Днем независимости Белоруссии
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Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
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