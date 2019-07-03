Путин потребовал принять документы по нацпроектам в текущую думскую сессию

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Все необходимые законодательные акты по реализации национальных проектов должны быть приняты в Госдуме в эту сессию или в начале осенней сессии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо принять все необходимые акты в текущую весеннюю, в крайнем случае - в осеннюю сессию, а лучше в ее начале", - заявил Путин на совещании с членами правительства.
Он также попросил коллег из администрации президента "держать на контроле решение этого важнейшего вопроса и помогать правительству в продвижении этих решений в Государственной думе".
Эту работу Путин поручил исполнить "профессионально, с высоким качеством, сформировать полноценную правовую базу наших национальных проектов и программ развития".
"Правительство уже немало сделало в этом направлении, часть базовых законов уже утверждена, часть внесена на рассмотрение в парламент. Важно ускорить их подготовку. Но это не значит, что это нужно делать за счет качества. Суеты здесь никакой быть не должно", - подчеркнул президент.