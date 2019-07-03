Путин потребовал принять документы по нацпроектам в текущую думскую сессию

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Все необходимые законодательные акты по реализации национальных проектов должны быть приняты в Госдуме в эту сессию или в начале осенней сессии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Необходимо принять все необходимые акты в текущую весеннюю, в крайнем случае - в осеннюю сессию, а лучше в ее начале", - заявил Путин на совещании с членами правительства.

Он также попросил коллег из администрации президента "держать на контроле решение этого важнейшего вопроса и помогать правительству в продвижении этих решений в Государственной думе".

Эту работу Путин поручил исполнить "профессионально, с высоким качеством, сформировать полноценную правовую базу наших национальных проектов и программ развития".