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РИА Новости

Путин потребовал принять документы по нацпроектам в текущую думскую сессию

Вчера, 17:22
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Все необходимые законодательные акты по реализации национальных проектов должны быть приняты в Госдуме в эту сессию или в начале осенней сессии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо принять все необходимые акты в текущую весеннюю, в крайнем случае - в осеннюю сессию, а лучше в ее начале", - заявил Путин на совещании с членами правительства.
Он также попросил коллег из администрации президента "держать на контроле решение этого важнейшего вопроса и помогать правительству в продвижении этих решений в Государственной думе".
Эту работу Путин поручил исполнить "профессионально, с высоким качеством, сформировать полноценную правовую базу наших национальных проектов и программ развития".
"Правительство уже немало сделало в этом направлении, часть базовых законов уже утверждена, часть внесена на рассмотрение в парламент. Важно ускорить их подготовку. Но это не значит, что это нужно делать за счет качества. Суеты здесь никакой быть не должно", - подчеркнул президент.
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Госдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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