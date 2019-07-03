Карасин: события в Тбилиси осложнили Женевские дискуссии по Закавказью

ЖЕНЕВА, 3 июл - РИА Новости, Виктория Иванова. События 20-21 июня в Тбилиси осложнили ход Женевских дискуссий по Закавказью, сделав их более нервозными, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда дискуссий.
"Обстановка вокруг переговоров была немножко нервозной из-за событий 20-21 июня в Тбилиси. Я так чувствовал, что нервничали и сопредседатели, потому что не знали, во что это все выльется и не будет ли какой-то открытой конфронтации прямо на встрече. Но мы условились, что это не повестка дня встреч в Женеве, что мы будем продолжать идти по нашей повестке - вопросы безопасности, вопросы положения на месте, гуманитарный блок, неприменение силы и так далее", - сказал он.
Замминистра отметил, что вся повестка была обсуждена.
"Но, тем не менее, сказывается то, что мы не решили главный вопрос - статусность... обеспечение гуманитарных прав для жителей Абхазии и Южной Осетии. Когда мы возвращаемся к старому витку, градус обсуждения растет", - добавил он.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию. Президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.