Карасин: события в Тбилиси осложнили Женевские дискуссии по Закавказью

"Обстановка вокруг переговоров была немножко нервозной из-за событий 20-21 июня в Тбилиси. Я так чувствовал, что нервничали и сопредседатели, потому что не знали, во что это все выльется и не будет ли какой-то открытой конфронтации прямо на встрече. Но мы условились, что это не повестка дня встреч в Женеве, что мы будем продолжать идти по нашей повестке - вопросы безопасности, вопросы положения на месте, гуманитарный блок, неприменение силы и так далее", - сказал он.