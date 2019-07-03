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РИА Новости

Карасин: события в Тбилиси осложнили Женевские дискуссии по Закавказью

Вчера, 17:20
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЖЕНЕВА, 3 июл - РИА Новости, Виктория Иванова. События 20-21 июня в Тбилиси осложнили ход Женевских дискуссий по Закавказью, сделав их более нервозными, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда дискуссий.
"Обстановка вокруг переговоров была немножко нервозной из-за событий 20-21 июня в Тбилиси. Я так чувствовал, что нервничали и сопредседатели, потому что не знали, во что это все выльется и не будет ли какой-то открытой конфронтации прямо на встрече. Но мы условились, что это не повестка дня встреч в Женеве, что мы будем продолжать идти по нашей повестке - вопросы безопасности, вопросы положения на месте, гуманитарный блок, неприменение силы и так далее", - сказал он.
Замминистра отметил, что вся повестка была обсуждена.
"Но, тем не менее, сказывается то, что мы не решили главный вопрос - статусность... обеспечение гуманитарных прав для жителей Абхазии и Южной Осетии. Когда мы возвращаемся к старому витку, градус обсуждения растет", - добавил он.
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