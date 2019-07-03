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РИА Новости

Новостные агрегаторы обяжут упоминать о запрете экстремистских организаций

Вчера, 16:41
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Законопроект о запрете новостным агрегаторам и аудиовизуальным сервисам публиковать данные о запрещенных в РФ организациях без указания на их запрет, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается "установить запрет владельцам новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов распространять информацию об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности", без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена".
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Агрегаторы будут штрафовать за информацию о запрещенных организациях
Как отмечается, отсутствие среди массовой аудитории новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов информации о том, что та или иная организация ликвидирована или запрещена, не позволяет пользователям получать достоверную и полную информацию, сформировать объективное мнение по тем или иным вопросам.
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Госдума РФРоссияОбщество
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