Новостные агрегаторы обяжут упоминать о запрете экстремистских организаций

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Законопроект о запрете новостным агрегаторам и аудиовизуальным сервисам публиковать данные о запрещенных в РФ организациях без указания на их запрет, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается "установить запрет владельцам новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов распространять информацию об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности", без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена".
Как отмечается, отсутствие среди массовой аудитории новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов информации о том, что та или иная организация ликвидирована или запрещена, не позволяет пользователям получать достоверную и полную информацию, сформировать объективное мнение по тем или иным вопросам.