Начальника московского главка МЧС назначили заместителем главы ведомства

Илья Денисов родился 14 июня 1971 года во Владимире. В 1988-1992 годах проходил учебу в Тольяттинском высшем военном строительном командном училище. В 2008 году возглавил управление организации службы, подготовки и применения сил центра управления в кризисных ситуациях МЧС по Москве, а в 2011 году – управление пожарно-спасательных сил столичного главка ведомства. В ноябре 2012 года Денисов стал заместителем начальника Северо-Западного регионального центра МЧС России, а в мае 2015 года – начальником главного управления МЧС по Москве. Неоднократно принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и тушении пожаров. Награжден медалями "За отвагу" и "За спасение погибавших". Женат, воспитывает дочь и сына.