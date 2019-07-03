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РИА Новости

Начальника московского главка МЧС назначили заместителем главы ведомства

Вчера, 17:19
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНачальник Главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов
Начальник Главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Начальник главного управления МЧС по Москве генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям, соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить: генерал-полковника внутренней службы Денисова Илью Павловича – заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
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Илья Денисов родился 14 июня 1971 года во Владимире. В 1988-1992 годах проходил учебу в Тольяттинском высшем военном строительном командном училище. В 2008 году возглавил управление организации службы, подготовки и применения сил центра управления в кризисных ситуациях МЧС по Москве, а в 2011 году – управление пожарно-спасательных сил столичного главка ведомства. В ноябре 2012 года Денисов стал заместителем начальника Северо-Западного регионального центра МЧС России, а в мае 2015 года – начальником главного управления МЧС по Москве. Неоднократно принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и тушении пожаров. Награжден медалями "За отвагу" и "За спасение погибавших". Женат, воспитывает дочь и сына.
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МЧСИлья ДенисовПолитика
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