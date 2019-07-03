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РИА Новости

Американский военный корабль прибыл в порт Хельсинки

Вчера, 17:14
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© Фото : Спутник, Александр Заболотный  / Перейти в фотобанкФлагманский корабль шестого флота США Mount Whitney
Флагманский корабль шестого флота США Mount Whitney
© Фото : Спутник, Александр Заболотный
Перейти в фотобанк
Флагманский корабль шестого флота США Mount Whitney . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 3 июл — РИА Новости. Командный корабль ВМС США USS Mount Whitney прибыл с трёхдневным визитом в Хельсинки в гражданский порт, где будет недоступен для публики, сообщают финские ВМС.
Уточняется, что 189-метровый корабль будет пришвартован в гражданском порту Hernesaari, откуда в частности ведется регулярное пассажирско-грузовое паромное сообщение с Таллином, Стокгольмом и Ригой и куда прибывают круизные туристические суда.
"USS Mount Whitney посетит Хельсинки 3-6 июля. USS Mount Whitney служит командным кораблем для Шестого флота. Введенный в эксплуатацию в 1971 году, это первый из двух командных кораблей класса Blue Ridge. Общая длина составляет 189 метров, а ширина - 33 метра. Командир - капитан флота Кэссиди Норман (Cassidy Norman). Корабль не будет открыт для публики", - говорится в сообщении.
Как уточняет государственная телерадиокомпания YLE, данный корабль участвовал в операции НАТО в Ливии в 2011 году во время свержения Муаммара Каддафи. Судно прибыло из Эстонии, где было пришвартовано в крупнейшем грузовом порту страны, уточняет YLE.
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