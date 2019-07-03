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РИА Новости

Клинцевич прокомментировал приостановку участия России в ДРСМД

Вчера, 17:05
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© РИА Новости / Яна Лапикова / Перейти в фотобанкФранц Клинцевич. Архивное фото
Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Яна Лапикова
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич заявил, что после приостановления участия России в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) мир не стал безопаснее, и ответственность за это лежит исключительно на США.
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о приостановлении действия ДРСМД.

"Произошло то, что и должно было неминуемо произойти в ответ на действия США, - президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДРСМД. Сегодня, прогнозируя дальнейшее развитие события, можно с полной уверенностью утверждать, что США не получат односторонних стратегических преимуществ, на которые они, видимо, рассчитывали, выходя из договора. Но столь же очевидно и другое: мир, мягко говоря, не стал безопаснее, и ответственность за это лежит исключительно на американской стороне", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Выход США из договора о РСМДФранц КлинцевичСШАВ мире
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