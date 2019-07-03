Клинцевич прокомментировал приостановку участия России в ДРСМД

"Произошло то, что и должно было неминуемо произойти в ответ на действия США, - президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДРСМД. Сегодня, прогнозируя дальнейшее развитие события, можно с полной уверенностью утверждать, что США не получат односторонних стратегических преимуществ, на которые они, видимо, рассчитывали, выходя из договора. Но столь же очевидно и другое: мир, мягко говоря, не стал безопаснее, и ответственность за это лежит исключительно на американской стороне", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.