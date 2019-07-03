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РИА Новости

Симоньян поздравила Джулиана Ассанжа с днем рождения

Вчера, 17:02
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© AP Photo / PA / Victoria JonesОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
© AP Photo / PA / Victoria Jones
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила с днем рождения основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
"У Джулиана Ассанжа сегодня день рождения. Он отмечает его в тюрьме. А его семья и друзья отмечают этот день тортом и митингом за его свободу. Happy Birthday, Julian!", - написала Симоньян в Telegram.
Она также прикрепила к записи видео RT со словами отца Ассанжа Джона Шиптона.
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"Мы собрались здесь, чтобы поздравить Джулиана с днем рождения и выступить за его возвращения домой, в Австралию", - сказал отец.
На записи видно, как сторонники Ассанжа собрались на центральной площади Мельбурна, чтобы отпраздновать его 48-й день рождения. Мельбурн является одним из 60 городов мира, участвующих в празднованиях в честь дня рождения Ассанжа.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. В апреле 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.
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Изначально Ассанжа обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В конце мая власти США предъявили ему новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
В случае экстрадиции Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Британский суд рассмотрит дело основателя Wikileaks в начале 2020 года.
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Джулиан АссанжВеликобританияСША
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