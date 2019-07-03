Путин призвал быстрее решить вопрос с ценами на авиакеросин

"Антон Германович, по поводу изменений, связанных со стоимостью авиационного керосина, по битуму – побыстрее только надо, как можно быстрее. Сезон закончится скоро туристический, а мы все будем рассматривать вопросы, связанные с этими тарифами и ценами. Ладно?" - сказал Путин, обращаясь к Силуанову.