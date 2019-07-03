Путин призвал быстрее решить вопрос с ценами на авиакеросин

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал как можно быстрее решать вопрос с ценами на авиационный керосин, скоро туристический сезон закончится.
Глава государства провел традиционную встречу с правительством, на которой обсудил реализацию поручений по итогам прошедшей 20 июня прямой линии.
"Антон Германович, по поводу изменений, связанных со стоимостью авиационного керосина, по битуму – побыстрее только надо, как можно быстрее. Сезон закончится скоро туристический, а мы все будем рассматривать вопросы, связанные с этими тарифами и ценами. Ладно?" - сказал Путин, обращаясь к Силуанову.