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РИА Новости

Путин призвал быстрее решить вопрос с ценами на авиакеросин

Вчера, 16:57
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал как можно быстрее решать вопрос с ценами на авиационный керосин, скоро туристический сезон закончится.
Глава государства провел традиционную встречу с правительством, на которой обсудил реализацию поручений по итогам прошедшей 20 июня прямой линии.
Президент РФ Владимир Путин
2 июля, 17:02
Путин поручил создать механизм сглаживания колебаний цен на авиакеросин
"Антон Германович, по поводу изменений, связанных со стоимостью авиационного керосина, по битуму – побыстрее только надо, как можно быстрее. Сезон закончится скоро туристический, а мы все будем рассматривать вопросы, связанные с этими тарифами и ценами. Ладно?" - сказал Путин, обращаясь к Силуанову.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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