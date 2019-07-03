Уровень воды в реке Ия, затопившей иркутский Тулун, продолжает падать

ИРКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, за последние 13 часов снизился еще почти на полметра, сообщает администрация Тулуна.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия, затопившей иркутский Тулун, понизился ниже края дамбы. В среду к 12.00 местного времени (07.00 мск) он составлял 7,53 метра, в то время как критическим является уровень в 7 метров.

"Уровень воды в реке Ия на 20.00 часов 3 июля (15.00 мск) составил 709 сантиметров", - говорится в сообщении администрации города.

Подъем воды в реке Ия начался 28 июня, за сутки ее уровень вырос более чем на 5 метров - до 13,3 метра и к полудню 29 июня достиг максимума в 13,8 метра.