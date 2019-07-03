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РИА Новости

Уровень воды в реке Ия, затопившей иркутский Тулун, продолжает падать

Вчера, 16:55
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЗатопленный дом в городе Тулун в Иркутской области
Затопленный дом в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, за последние 13 часов снизился еще почти на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия, затопившей иркутский Тулун, понизился ниже края дамбы. В среду к 12.00 местного времени (07.00 мск) он составлял 7,53 метра, в то время как критическим является уровень в 7 метров.
"Уровень воды в реке Ия на 20.00 часов 3 июля (15.00 мск) составил 709 сантиметров", - говорится в сообщении администрации города.
Подъем воды в реке Ия начался 28 июня, за сутки ее уровень вырос более чем на 5 метров - до 13,3 метра и к полудню 29 июня достиг максимума в 13,8 метра.
На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным МЧС РФ, погибшими числятся 20 человек, пропавшими без вести - 15.
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