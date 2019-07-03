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РИА Новости

В МЧС рассказали о восстановлении документов пострадавшим от паводка

Вчера, 16:45
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкРазрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
Разрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Все граждане, пострадавшие от паводка в Иркутской области, которые обратились с просьбой о восстановлении документов, получили помощь, это 227 человек, сообщил в среду глава МЧС России Евгений Зиничев.
"Продолжается работа по восстановлению утраченных документов граждан. На сегодняшний день документы получили все обратившиеся - это 227 человек", - заявил он на совещании у президента РФ.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. В результате наводнения погибли 20 человек, 221 человек был госпитализирован.
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