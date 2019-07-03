В МЧС рассказали о восстановлении документов пострадавшим от паводка

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Все граждане, пострадавшие от паводка в Иркутской области, которые обратились с просьбой о восстановлении документов, получили помощь, это 227 человек, сообщил в среду глава МЧС России Евгений Зиничев.

"Продолжается работа по восстановлению утраченных документов граждан. На сегодняшний день документы получили все обратившиеся - это 227 человек", - заявил он на совещании у президента РФ.