В МЧС рассказали о восстановлении документов пострадавшим от паводка

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Все граждане, пострадавшие от паводка в Иркутской области, которые обратились с просьбой о восстановлении документов, получили помощь, это 227 человек, сообщил в среду глава МЧС России Евгений Зиничев.
"Продолжается работа по восстановлению утраченных документов граждан. На сегодняшний день документы получили все обратившиеся - это 227 человек", - заявил он на совещании у президента РФ.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. В результате наводнения погибли 20 человек, 221 человек был госпитализирован.