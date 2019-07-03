Около 280 млн рублей направят на развитие паллиативной помощи в Подмосковье

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Свыше 279 миллионов рублей будет выделено в текущем году на развитие паллиативной помощи в Подмосковье, сообщил телеканал Свыше 279 миллионов рублей будет выделено в текущем году на развитие паллиативной помощи в Подмосковье, сообщил телеканал "360" со ссылкой на зампреда Московской областной думы Игоря Чистюхина.

Паллиативная помощь направлена на облегчение боли неизлечимо больных людей, благодаря ей возможно улучшить качество жизни пациентов.

"На развитие паллиативной помощи в Подмосковье в текущем году выделят более 279 миллионов рублей. Однако анализ обращений граждан свидетельствует о недостаточности принимаемых мер", – отметил заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин.

Комплекс мер по оказанию паллиативной помощи в Московской области активно развивается с 2016 года. По состоянию на текущий момент в Подмосковье функционируют 30 паллиативных отделений на 523 койки и работают 16 выездных патронажных служб.