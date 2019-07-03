Путин подписал указ по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании правительства заявил о подготовленном указе, касающемся исполнения поручений по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, и призвал членов кабмина руководствоваться этим документом в своей работе.

"После нашего совещания в Братске вышел перечень моих поручений, как вы знаете. Сегодня я их все оформил в указ президента. Прошу руководствоваться этим документом", - сказал он на совещании с членами правительства.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, всего в области подтопленными остаются около 4 тысяч жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.