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РИА Новости

Путин подписал указ по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Вчера, 16:41
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин после выступления на втором Международном форуме "Развитие парламентаризма". 3 июля 2019
Владимир Путин после выступления на втором Международном форуме Развитие парламентаризма. 3 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании правительства заявил о подготовленном указе, касающемся исполнения поручений по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, и призвал членов кабмина руководствоваться этим документом в своей работе.
"После нашего совещания в Братске вышел перечень моих поручений, как вы знаете. Сегодня я их все оформил в указ президента. Прошу руководствоваться этим документом", - сказал он на совещании с членами правительства.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, всего в области подтопленными остаются около 4 тысяч жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.
Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.
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Паводок в Иркутской областиВладимир ПутинИркутская областьПроисшествия
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