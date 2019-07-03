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РИА Новости

Берлин призвал Эр-Рияд сотрудничать со спецдокладчиком ООН по делу Хашукджи

Вчера, 16:27
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БЕРЛИН, 3 июл – РИА Новости. Берлин призывает Эр-Рияд к сотрудничеству со спецдокладчиком ООН по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, заявил на брифинге в среду официальный представитель правительства Германии Штеффан Зайберт.
"Наша позиция сохраняется: исполнители и заказчики этого жестокого убийства должны быть привлечены к ответственности. У нас есть доклад госпожи (Аньес) Каламар, это спецдокладчик ООН, и мы призываем Саудовскую Аравию сотрудничать с ней в том числе, чтобы прозрачно и на доверительной основе установить истину", - сказал Зайберт.
Каламар ранее официально представила доклад по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи на 41-й сессии Совета ООН по правам человека. В документе Каламар обвинила в убийстве журналиста высокопоставленных лиц Саудовской Аравии, включая наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. По ее мнению, международное сообщество должно ввести санкции в отношении принца до того момента, пока не будут предъявлены четкие доказательства того, что бен Сальман непричастен к убийству Хашукджи.
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Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.
Власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли, что проводят собственное расследование, а также отрицают международное расследование этого дела и привлечение к нему других стран. Саудовская Аравия ранее признала, что журналиста убили во время ссоры в консульстве его сотрудники. В связи с расследованием власти задержали 11 человек, для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни. Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в этом преступлении для проведения расследования.
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Саудовская АравияГерманияООНВ мире
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