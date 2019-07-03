Россия и США не смогут возродить ДРСМД, считает эксперт

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) мертв, Россия и США не смогут его возродить, считает доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о приостановлении действия ДРСМД.

"Договор этот мертв, он больше уже не возродится, точка невозврата была пройдена в начале февраля, когда администрация Трампа заявила, что уходит через полгода. Все понимали, что с этого момента путей спасения этого договора уже не существует", - сказал Фененко РИА Новости. По его мнению, возможности для заключения нового договора, который подменил бы прежний, нет.

"Нет, по одной простой причине - американцы не видят, на какую уступку со стороны России они могли бы разменять подобный договор", - объяснил он, отметив, что США руководствуются такой логикой - если у противника нет уступки, не будет никакого договора. Россия, в свою очередь, не готова идти на сдачу позиций в какой-либо сфере, прежде всего в области своего оборонного потенциала для этого, добавил он.

В связи с развалом ДРСМД для России возникает опасность - Британия и Франция не являются участниками этого договора и никогда не являлись, и США могут запустить с ними совместные программы по модернизации их ракет средней и меньшей дальности, считает эксперт.

"Россия (может ответить) либо воссозданием ракет средней и меньшей дальности, то есть модернизацией бывших ракет РСД-10 "Пионер" - выводить их на технологический уровень. Второй вариант - мы будем опираться на крылатые", - сказал Фененко, говоря о том, как на это могла бы отреагировать Москва.