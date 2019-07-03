Россия и США не смогут возродить ДРСМД, считает эксперт

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) мертв, Россия и США не смогут его возродить, считает доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о приостановлении действия ДРСМД.
"Договор этот мертв, он больше уже не возродится, точка невозврата была пройдена в начале февраля, когда администрация Трампа заявила, что уходит через полгода. Все понимали, что с этого момента путей спасения этого договора уже не существует", - сказал Фененко РИА Новости. По его мнению, возможности для заключения нового договора, который подменил бы прежний, нет.
"Нет, по одной простой причине - американцы не видят, на какую уступку со стороны России они могли бы разменять подобный договор", - объяснил он, отметив, что США руководствуются такой логикой - если у противника нет уступки, не будет никакого договора. Россия, в свою очередь, не готова идти на сдачу позиций в какой-либо сфере, прежде всего в области своего оборонного потенциала для этого, добавил он.
В связи с развалом ДРСМД для России возникает опасность - Британия и Франция не являются участниками этого договора и никогда не являлись, и США могут запустить с ними совместные программы по модернизации их ракет средней и меньшей дальности, считает эксперт.
"Россия (может ответить) либо воссозданием ракет средней и меньшей дальности, то есть модернизацией бывших ракет РСД-10 "Пионер" - выводить их на технологический уровень. Второй вариант - мы будем опираться на крылатые", - сказал Фененко, говоря о том, как на это могла бы отреагировать Москва.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.