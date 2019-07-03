Московские пожарные за шесть месяцев спасли почти сто человек

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Московские спасатели за 6 месяцев 2019 года спасли почти 100 человек, которым требовалась помощь при пожарах и ДТП, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
Пожарно-спасательный центр (ПСЦ) Москвы подконтролен департаменту ГОЧСиПБ столицы.
В пресс-службе указали, что за первое полугодие 2019 года пожарно-спасательные подразделения ГКУ "ПСЦ" совершили 13 880 выездов, из них на пожары выезжали 2 922 раз, на происшествия - 10 958 раз. В числе происшествий в департаменте, в частности, указали ликвидацию последствий ДТП - 544 раза, 22 выезда на происшествия на воде, социальную помощь оказывали 7 432 раз.
"При этом за первые шесть месяцев работы текущего года спасли 96 человек, на пожарах - 52 человека, на ДТП - 38 человек, при других происшествиях - 6, первая помощь была оказана 30 гражданам", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что с 1 мая 2019 года начали работу расчеты быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах для снижения времени реагирования на ликвидацию происшествий на территории города, в том числе ДТП, и оперативного оказания первой помощи пострадавшим. "За два месяца несения дежурства пожарные мотогруппы спасли 1 человека и оказали помощь 11 людям", - добавили в департаменте.