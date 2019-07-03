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В Подмосковье стартовал прием заявок на гранты для начинающих фермеров

Вчера, 16:23
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПосевная и весенние полевые работы
Посевная и весенние полевые работы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Начинающие фермеры и семейные животноводческих фермы Московской области могут подать заявки на получение грантов, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"На поддержку начинающих фермеров в этом году выделено 67,5 миллиона рублей бюджетных средств, это позволит предоставить не менее 30 грантов. На развитие семейных животноводческих ферм выделено 165,7 миллиона рублей, что позволит предоставить 5 грантов", - цитирует пресс-служба министра Андрея Разина.

Отмечается, что заявки на получение гранта на поддержку начинающих фермеров можно подать до 26 июля, на получение гранта на развитие семейных животноводческих ферм — до 30 июля. Конкурсные отборы пройдут в начале августа.
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