В Подмосковье стартовал прием заявок на гранты для начинающих фермеров

"На поддержку начинающих фермеров в этом году выделено 67,5 миллиона рублей бюджетных средств, это позволит предоставить не менее 30 грантов. На развитие семейных животноводческих ферм выделено 165,7 миллиона рублей, что позволит предоставить 5 грантов", - цитирует пресс-служба министра Андрея Разина.