Иркутская ассоциация муниципалитетов поможет пострадавшим от паводка

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ассоциация муниципальных образований Иркутской области объявила сбор средств для пострадавших в результате паводка в Приангарье.

"Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области организован сбор денежных средств для оказания благотворительной помощи жителям Иркутской области, пострадавших от наводнения", - сообщается на сайте организации.

"Из-за паводка затоплены жилые дома, социальные объекты, объекты инфраструктуры. Большая часть затопленных населенных пунктов ушла под воду с крышами, многоэтажные дома затоплены на несколько этажей. Тысячи людей остались без крова, есть человеческие жертвы. Население эвакуируют", - говорится в сообщении.