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РИА Новости

Иркутская ассоциация муниципалитетов поможет пострадавшим от паводка

Вчера, 16:19
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС привезли питьевую воду для жителей подтопленного Тулуна
Сотрудники МЧС привезли питьевую воду для жителей подтопленного Тулуна
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ассоциация муниципальных образований Иркутской области объявила сбор средств для пострадавших в результате паводка в Приангарье.
"Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области организован сбор денежных средств для оказания благотворительной помощи жителям Иркутской области, пострадавших от наводнения", - сообщается на сайте организации.
"Из-за паводка затоплены жилые дома, социальные объекты, объекты инфраструктуры. Большая часть затопленных населенных пунктов ушла под воду с крышами, многоэтажные дома затоплены на несколько этажей. Тысячи людей остались без крова, есть человеческие жертвы. Население эвакуируют", - говорится в сообщении.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. В результате наводнения погибли 20 человек, судьба восьмерых остается неизвестной, 221 человек был госпитализирован.
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