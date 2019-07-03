Новую трехэтажную школу в Мичуринске откроют 1 сентября

ТАМБОВ, 3 июл – РИА Новости. Новая современная школа в Мичуринске Тамбовской области примет учеников 1 сентября 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе обладминистрации.

"Строительство крупнейшего социального объекта Мичуринска - "Школы научно-технологического центра имени И.В.Мичурина" более чем на 1,25 тысяч мест проходит строго в соответствии с установленным графиком", - приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора, руководителя аппарата главы администрации области Олега Иванова, который проинспектировал ход строительства.

На данный момент строительные работы практически завершены. Закуплено учебное оборудование. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории: у школы будет собственный сад и опытный участок для аграрных экспериментов, отмечается в сообщении.

Строительство новой школы, которое находится на личном контроле губернатора области Александра Никитина, началось в июне 2017 года. Генеральным подрядчиком выступило АО "АИЖК Тамбовской области", проектной организацией – АО "Стройизыскания".

Общая площадь застройки превышает 26 тысяч квадратных метров, что в десять раз больше, чем типовая школа советского периода. У будущей школы – своя котельная, свой спортивный городок (включающий теннисные корты и уличный тренажерный комплекс). В восьми модулях, помимо классов, разместятся многофункциональный актовый зал на 400 мест, бассейн, зал для занятий бальными танцами и даже отдельная зона для семинаров и диспутов.