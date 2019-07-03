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РИА Новости

Слуцкий оценил новые назначения в руководстве Евросоюза

Вчера, 16:11
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что первые оценки и прогнозы по новым руководителям Евросоюза можно будет давать через пару недель, когда они проявят себя, но пока они отличаются достаточно взвешенной позицией в отношении РФ.
Саммит ЕС предложил во вторник Урсулу фон дер Ляйен как кандидата на пост председателя Еврокомиссии, избрал премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост нового главы Евросовета, а также выдвинул главу МВФ Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ и главу МИД Испании Жозепа Борреля как кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне. В среду спикером Европарламента нового созыва на два с половиной года был избран итальянский социал-демократ Давид Сассоли.
Итальянский депутат Европарламента Давид Сассоли на заседании по выборам нового президента Европейского парламента в Страсбурге. 3 июля 2019
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"Этим (давать прогнозы по новым кадрам на ключевых постах в ЕС будем заниматься - ред.) через некоторое непродолжительное время, наверное, ... через неделю - две, когда будет понятно, какова конфигурация нового Европарламента, какие первые решения нового руководства Еврокомиссии", - заявил Слуцкий журналистам.
"Пока эти политики отличаются достаточно взвешенными, я бы даже сказал конструктивными заявлениями по России, но тем не менее давайте позволим им себя в новом качестве как-то предъявить, прежде чем давать какие-то прогнозы", - добавил он.
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