Слуцкий оценил новые назначения в руководстве Евросоюза

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что первые оценки и прогнозы по новым руководителям Евросоюза можно будет давать через пару недель, когда они проявят себя, но пока они отличаются достаточно взвешенной позицией в отношении РФ.

Саммит ЕС предложил во вторник Урсулу фон дер Ляйен как кандидата на пост председателя Еврокомиссии, избрал премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост нового главы Евросовета, а также выдвинул главу МВФ Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ и главу МИД Испании Жозепа Борреля как кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне. В среду спикером Европарламента нового созыва на два с половиной года был избран итальянский социал-демократ Давид Сассоли.

"Этим (давать прогнозы по новым кадрам на ключевых постах в ЕС будем заниматься - ред.) через некоторое непродолжительное время, наверное, ... через неделю - две, когда будет понятно, какова конфигурация нового Европарламента, какие первые решения нового руководства Еврокомиссии", - заявил Слуцкий журналистам.